Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску объяснил, почему экстрадиция судьи Николая Чауса в Украину затягивается. Об этом он сообщил на пресс-конференции глав МИД Украины и Молдовы, передает 112-Украина.

"Сейчас нет результата, и я не могу его пообещать, но я могу вас заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы сотрудничать с Украиной для решения этого и других дел", - сказал Попеску. Он сказал, что на данный момент Молдова переходит от старой правоохранительной системы, к системе, которая неподвластна исполнительной ветви власти.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Украина поднимает этот вопрос на всех официальных уровнях, так как действительно хочет заполучить судью Чауса. "Если нашим молдавским друзьям нужно время, чтобы подойти к этому вопросу - мы подождём, но мы надеемся, что этот момент наступит быстро", - сказал он.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долларов. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома. 6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. При этом Чаус сбежал из Украины. С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.

1 марта 2017 года он сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерении требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.

В сентябре 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что вопрос экстрадиции украинского судьи Николая Чауса из Молдавии в Украину зависит от решения президента страны Игоря Додона. Позже Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности. Как известно, 5 октября 2017 года президент Молдовы Игорь Додон отказал Чаусу в политическом убежище.

Как сообщала "Страна", в НАБУ допросили Грановского по делу об организации побега в Молдову судьи Чауса. Александра Грановского во времена Порошенко называли смотрящим за судами и правоохранительными органами. Сам Чаус с охраной иногда гуляет по Кишиневу.

После публикации в ГБР начали расследование уголовного дела против Порошенко по поводу вывоза судьи Чауса.