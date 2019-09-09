В понедельник, 9 сентября, под Киевом на окружной дороге города Бровары столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и тягач Volvo. Удар был такой силы, что водитель Volkswagen погиб на месте, пишет Информатор.

ДТП произошло около 9:30. Легковой автомобиль принадлежал компании, занимающейся холодильным оборудованием Global Tech Service. По словам водителя седельного тягача, он двигался в сторону села Зазимье. Мужчина остановился на развороте Броварской окружной за поворотом на село Требухов. В этот момент в него на большой скорости влетел Volkswagen Caddy, который двигался в сторону Броваров.

Фото: kiev.informator.ua

Удар был такой силы, что водителя Volvo откинуло на задание сиденья, а "немец" загорелся, но его удалось потушить ручными огнетушителями. В результате аварии мужчина за рулем Volkswagen погиб на месте.

Фото: kiev.informator.ua

Представители компании Global Tech Service, которой принадлежит Volkswagen, сообщили, что погибшему водителю было 30 лет. Мужчина жил на Лесном массиве в Киеве и отличался очень аккуратной ездой. Они недоумевают, как подобная авария вообще могла произойти.

На месте происшествия работали экипажи патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали аварии установит следствие.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Напомним, что под Киевом при столкновении трех авто погибла супружеская пара.

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