Контракт президента "Международных авиалиний Украины" Юрия Мирошникова истекает 12 сентября 2019 года, новым президентом компании станет бывший первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники, близкие к руководству МАУ.

По словам источников, контракт с Дыхне уже подписан и вступит в силу 18 сентября. Ожидается, что новость о смене руководства крупнейшей авиакомпании страны объявят на пресс-конференции совладельца МАУ Арона Майберга. Она состоится сегодня в 15:00.

Уход Мирошникова, который возглавлял компанию Игоря Коломойского 15 лет, связывают с финансовым кризисом, переживаемым МАУ в последние два года. Дыхне берут на должность в качестве кризис-менеджера, который должен стабилизировать ситуацию.

Евгений Дыхне. Фото: Facebook/ eugenedihne

Дыхне 55 лет. Он родился в Черновцах, получил в днепропетровском Институте инженеров железнодорожного транспорта высшее образование по специальности "Вагоностроение и вагонное хозяйство". В Национальном авиационном университете Киева он получил второе образование - по специальности "Организация перевозок и управление на воздушном транспорте".

В 1990-е годы Дыхне был частным бизнесменом и создал сеть АЗС. В 2007-2008 годах возглавлял государственное авиапредприятие "Львовские авиалинии".

С 2009 по 2013 г. он был замом начальника пассажирского главка "Укрзализныци". Затем год работал директором по организации пассажирских перевозок "УЗ".

С сентября 2014 года исполнял обязанности гендиректора аэропорта "Борисполь", а с 2017 года - зама гендиректора.

Напомним, с 30 июня МАУ подняла плату за выбор места в самолете.

Ранее мы писали о планах МАУ выполнять часть транзитных маршрутов в/из Винницы через аэропорт "Борисполь" с помощью автобусных перевозок.