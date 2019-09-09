Народные депутаты Украины из фракции "Голос" намерены зарегистрировать проект закона об уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с представителями страны-агрессора, заявил лидер фракции Сергей Рахманин.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Депутаты фракции "Голос" уже доработали, и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора", - сказал Рахманин на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Напомним, сегодня на согласительном совете стало известно, что Верховная Рада Украины начнет рассмотрение Государственного бюджета на 2020 год в течение следующей пленарной недели с 17 по 20 сентября.

Также мы сообщали, что час правительства в Раде отменяется до октября.