7 сентября Украина и Россия обменялись пленными по формуле 35 на 35.

В Киев вернулись 24 моряка, а также еще 11 заключенных, среди которых Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клых, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Артур Панов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб, Алексей Сизонович.

Мы собрали первые заявления освобожденных украинцев, о чем они говорят и чем планируют заняться на свободе.

Олег Сенцов

Режиссер Олег Сенцов пока не давал интервью. В аэропорту он был немногословен и сказал, что борьба не заканчивается.

"Мы рады быть на родной земле. Хочется сказать спасибо всем людям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и его добились. Надеюсь, что остальные пленные будут освобождены. Но даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", - заявил он.

Олег Сенцов. Фото: сайт президента Украины

Его мать и 15-летний сын Владислав живут в Крыму, они приехали в Киев уже после встречи пленных в аэропорту. Там Олега Сенцова встретила его дочь Алина.

Роман Сущенко

Журналист Роман Сущенко после победы поблагодарил и Порошенко, и Зеленского. "Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского, который, не поступившись интересами Украины, нашел нужные слова, веские аргументы и убедил лидера части россиян в целесообразности пойти навстречу и совершить этот акт гуманизма. Я благодарен и Президенту Украины Порошенко за то, что он начал этот переговорный процесс, объединил мировое и европейское сообщества и в течение трех лет поддерживал мою семью" - сказал Сущенко.

"Я хотел бы обратиться к президенту Зеленскому и сказать, что сегодня он сделал счастливыми 35 украинских семей. Это есть неоспоримый исторический факт. Вместе с тем его сегодня слушают, видят и слышат, ему верят еще почти 100 украинских семей, которые страдают. Я призываю его продолжить этот успех и вернуть украинским семьям их отцов, мужей, сыновей, братьев и внуков", - добавил он.

Эдем Бекиров

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров рассказал, что не ожидал, что его освободят для обмена пленными между Украиной и Россией.

"После заседания суда судья ушел в совещательную комнату на полтора часа. Потом пришел и зачитал решение: отпустить под обязательство о явке в суд. Я был шокирован, не понял, что произошло; даже адвокаты обалдели...", - рассказал Бекиров о событиях 27 августа, за полторы недели до состоявшегося обмена.

Затем его вывели из зала суда, посадили в микроавтобус и повезли в здание ФСБ. Следователь принес его паспорт. "Потом мы оттуда выехали. Смотрю: едем не в сторону СИЗО, а на выезд из города. Я говорю им: "Вы дорогу не попутали? Я Симферополь хорошо знаю, мы не туда едем", - сказал Бекиров. Ему ответили, что везут в Москву.

Эдем Бекиров (справа) Фото: сайт президента Украины

Туда его доставили гражданским самолетом, обычным рейсом "Симферополь - Москва". В российской столице его вновь встретил бусик и отвез на конспиративную квартиру.

"Где она была, что это за место – я так и не понял. Мне ничего уже там не говорили, но я находился под наблюдением врачей. Мне дали возможность сообщить родным, что я оказался в Москве, потому что Ладин (адвокат. - Ред.) и дочь меня искали. Две недели я там сидел, отдыхал и ждал", - рассказал Бекиров.

Павел Гриб

Освобожденный украинец на взлетном поле сказал журналистам, что хотелось бы, чтобы в Украине занимались освобождением пленных более профессионально. И что если посмотреть "с той стороны" это делают успешнее. Гриб, видимо, имел в виду Россию.

21-летний украинец находился в одиночной камере. Его перевезли в СИЗО "Лефортово" в Москве 16 августа, когда сам он "уже готовился" к этапу в колонию. Что касается условия содержания он назвал их "соответствующими" и что ему разрешили забрать все его вещи, а также выдали деньги.

Павел Гриб Фото: сайт президента

Павел Гриб рассказал, что особых планов на будущее у него нет, а первое, что он хочет сделать после приезда домой из больницы (Феофания - Ред.), – посмотреть новости и отдохнуть. Также он упомянул, что Кольченко мог подписать прошение о помиловании.

Александр Кольченко

Александр Кольченко сказал, что не знает, чем займется после освобождения и назвал условия содержания "более-менее". А после слов Гриба, пробывший 5 лет в заключении украинец, сказал, что не подписывал прошения о помиловании. Он рассказал, что в СИЗО в Москве его завели в кабинет, где сотрудник дал образец такого документа, но он его не подписал.

"Я читаю, а там прошение о помиловании, мол "я, такой-то, признаю свою вину...". Говорю в ответ: спасибо, ничего не буду писать", - рассказал освобожденный.

Александр Кольченко Фото: сайт президента

Николай Карпюк

Николай Карпюк упомянул, что находится в неплохих отношениях с нардепом "Оппозиционной платформы За жизнь" Вадим Рабиновичем, который помогал еще с Майдана и который еще в 2017 году его навещал в тюрьме. А незадолго до освобождения вновь приехал к нему вместе с Медведчуком.

Любопытно, что это заявление это вызвало резкую реакцию со стороны известного порохобота Мирослава Олешко (который в последнее время стал хвалить и Зеленского).

"Они (Медведчук и Рабинович - Ред.) занимались его обработкой, чтобы по приезду он вот так хвалил Медведчука", - саазал Олешко в своем видеоблоге и призвал власти Украины обратить особое внимание и на Карпюка, и на Клыха, чтоб они не попали под влияние "Оппоплатформы". "Они могут стать проблемой, которой в свое время стала Надежда Савченко", - предупредил власти бдительный Олешко.

Артур Панов

21-летний Артур Панов после освобождения заявил, что будет создавать свою политическую партию. Об этом он написал в Facebook.

"Ну вот я и дома:) Обмен состоялся,но это не конец,ибо в России находится еще очень много наших, о которых мы не вправе забывать. Наш долг - сделать все от нас зависящее, чтобы наши соотечественники как можно скорее вернулись домой к своим родным и близким. В настоящий момент я планирую также подключиться к этому процессу со своей стороны. Я полагаю, что это важно,чтобы процесс не тормозился, чтобы о людях не забывали. Также в скором времени мною будет создана собственная политическая структура, я говорю о политической партии. Об этом я сообщу позже на своей странице:)" - написал Панов, отметив в посте нардепа ляшковца Игоря Мосийчука и Надежду Савченко.

Напомним, что уроженец Луганской области Артур Панов был задержан и осужден в Ростове-на-Дону по обвинению в подготовке теракта.

По версии средствия он подготовил взрывное устройство и хотел его привести в действие в отместку за политику РФ в отношении Украины. При этом в ходе следствия он дал признательные показания.

Правда, потом он заявил, что его похители российские спецслужбы на территории Украины.

Артур Панов с 11 лет писал стихи. По данным российских СМИ он имел проблемы с законом еще до Майдана. В 2013 году он явился в краснодонское отделение банка "Аваль" и передал кассиру записку с сообщением, что здание заминировано, и требованием передать деньги явившемуся за ними человеку. Кассир обратился в милицию, и уже вечером Панова задержали. Он объяснил правоохранителям, что деньги ему требовались для эмиграции в США.

Наказание Панову, однако, назначено не было, поскольку молодой человек еще не достиг возраста привлечения к ответственности.

Также он вел блог, названный в честь немецкой левой террористической организации Фракция красной армии (RAF).

"8 ноября 2015 года Панов, уже под псевдонимом Ромберг, объявил себя теоретиком и идейным лидером "IV поколения RAF" (Rote Armee Fraktion). Манифест, первоначально опубликованный в блоге виртуальной структуры, 17 ноября был помещен на ВК-странице молодого человека. "Мы выходим на тропу войны против кровавого режима российских и американских властей, которые не знают жалости и сострадания, единственная руководимая ими сила - это деньги", - заявлялось в документе", - писало в 2015 году издание Грани.ру.

Будет интересно какой направленности партию теперь будет организовывать этот молодой человек.

Евгений Панов

Брат бывшего заключенного Евгения Панова Игорь Котелянец заявил, что "теперь начинается главное мочилово", поскольку популярность политзаключенных опасна для политиков, которым не нужны конкуренты в медийном пространстве и они попытаются ее уничтожить.

По его словам, пророссийские каналы будут заявлять, что это все договоренности Медведчука, а проукраинские будут говорить, что надо политзаключенных проверить, потому что их обрабатывала ФСБ, и они могут быть завербованы.

"Моего брата и десятки других политзаключенных освободил Зеленский. Это факт. Договаривался Зеленский. Это также факт. Все порохоботы, которые в декабре 2017-го радовались освобождению, а сейчас делают из моего брата и других врага или недостаточно ценный "товар", чтобы менять на Цемаха, – идут в задницу. Потому что они радуются не освобождению. Они создали себе кумира и не могут никому простить его несостоятельность защитить украинцев. Поэтому в 2017 году освобожденные из плена олицетворяли собой победу кумира. Сейчас освобожденные в 2019 году олицетворяют собой поражение того же кумира. Но кумир не может проигрывать. Значит, проигрыш надо сделать из победы оппонента кумира. Тогда можно оправдать и его, и свою преданность кумиру", – заявил Котелянец.