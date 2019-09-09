Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября отправится с визитом в США, где примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк и проведет там встречу с главой Белого Дома Дональдом Трампом.

Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Глава МИД назвал дату визита во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску, отвечая на вопросы журналистов.

"В США мы едем 23 сентября", - сказал Пристайко.

Министр добавил, что у Зеленского есть письменное приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Однако дата его пока не согласована.

По словам Пристайко, детали визита и даты поездки станут известны в ближайшее время.

Ранее "Страна" сообщала, что главы двух стран должны были встретиться в Польше 1 сентября, однако Трамп отменил визит в Европу из-за урагана "Дориан".

Мы также писали, что, по мнению американских СМИ, Зеленскому не удалось добиться поддержки Трампа и анализировали в чем суть этих проблем.