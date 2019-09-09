Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии на пост премьер-министра, сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента по вопросам СМИ Ирину Шенгелия.

Уточняется, что парламент утвердил кандидатуру господина Гахария накануне, 8 сентября.

"Президент подписала указ о назначении Гахарии уже сегодня. Официальная часть, таким образом, завершена",- заявила Шенгелия.

Ранее Георгий Гахария возглавлял МВД Грузии. На пост премьер-министра его выдвинул глава правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили.

При этом Гахарию считают главным виновником жесткого подавления митинга в Тбилиси в ночь на 21 июня. Протесты вспыхнули после того, как глава делегации российских депутатов Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. В столкновениях с полицией пострадали сотни человек. По словам Гахарии, он должен был предотвратить "насильственный штурм парламента".

Ранее "Страна" писала о том, что в Грузии к парламенту пригнали стадо овец.

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