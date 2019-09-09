Во время прохождения пограничного контроля в пунктах пропуска "Джанкой" и "Армянск" Федеральная служба безопасности России выявила и задержала лиц, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщают "Вести. Крым" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Первый задержанный - 40-летний гражданин Украины. Он намеревался въехать на полуостров. При проверке документов оказалось, что мужчина с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за совершение на территории аннексированного Крыма преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Второго подозреваемого задержали в пункте пропуска "Армянск". Это гражданин РФ 1978 года рождения, который пытался выехать из Крыма. Он проживает в Симферопольском районе и с 2016 года находится в федеральном розыске за совершение кражи с причинением значительного ущерба.

Сообщается, что мужчин передали российской полиции. Их имена и фамилии не озвучивают.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что установить личности задержанных ФСБ на админгранице с Крымом невозможно, поскольку российская сторона не открывает персональных данных. К тому же украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контактов с оккупантами.

Вчера "Страна" рассказывала о призыве генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к Украине упростить процедуру посещения полуострова.

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