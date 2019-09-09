Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "Нормандского формата" уже в сентябре. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем в ближайшее время провести встречу в Нормандском формате. По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце", - сообщил Вадим Пристайко.

Как сообщалось, саммит нормандской четверки на высшем уровне, где впервые могут встретиться Владимир Зеленский и Владимир Путин, может стать символом того, что действительно всерьез взят курс на разрешение конфликта на Донбассе.

Также мы сообщали, что в Кремле сообщили, что дат новой встречи "Нормандской четверки" пока нет, но есть понимание ее необходимости.