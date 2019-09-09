В понедельник, 9 сентября, во дворе частного дома в Новой Каховке Херсонской области произошел взрыв. Вероятно, сдетонировала граната. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня утром в полицию Херсонской области позвонил житель города Новая Каховка. Мужчина рассказал, что около часа назад во дворе его домовладения что-то взорвалось. К счастью, никто из людей не пострадал", - указали в полиции.

На месте взрыва полицейские обнаружили небольшую воронку и металлические обломки.

"Специалисты-взрывотехники областного главка полиции предполагают, что злоумышленник использовал гранату РГД-5. Более точная информация будет после проведения исследования работниками экспертно-криминалистического центра", - отметили в полиции.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

Фото: hr.npu.gov.ua

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