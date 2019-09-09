5 сентября группа компаний Industrial Innovation Group провела медийный инновационный коктейль, в рамках которого прошла глобальная презентация проекта "Комплексная государственная система по сбору акцизного налога, маркировки товаров и внедрение акцизной марки нового поколения".

По подсчетам экспертов, ежегодно Государственный бюджет Украины теряет или недополучает миллиарды гривен от товарооборота подакцизных товаров. Одной из главных проблем является его наполнения и борьба с убытками, которые наносятся контрафактной продукцией.

В 2018 году недополученный акцизный налог оценивался в размере 2,6 млрд гривен, в 2019 - на уровне 4,6 млрд гривен. Это существенно влияет на экономику страны и благосостояние украинцев. Возникает логичный вопрос - как вернуть эти средства в украинскую экономику?

Учитывая, что новый Кабинет Министров Украины планирует обеспечить прирост ВВП, украинская группа компаний Industrial Innovation Group (IIG) готова помочь государству обеспечить возрастающие темпы роста национальной экономики.

По словам одного из топ-менеджеров IIG Георгия Бейлина, когда в 2009 году в Украине была введена цифровая голографическая акцизная марка, то за первый же год доходы в бюджет от подакцизных товаров увеличились на 60% и составили около $ 2 млрд. Но с 2013 года было принято решение о переходе на другую марку - более простую, образца 1999 года, которую легко подделать, а значит - страдает госбюджет.

Поэтому сегодня украинские ученые предлагают государству современные комплексные технологии для эффективной борьбы с контрабандой в Украине - внедрение цифровой акцизной марки с голограммой и спектральной меткой, а также комплексная информационная суперсовременная система управления акцизной маркой Track&Trace.

Ученые и разработчики IIG убеждены, что Украине нужна система Track&Trace, так как ее стратегическая цель заключается в том, чтобы помочь правительству увеличить налоговые поступления без финансовой нагрузки на кошельки граждан, а путем укрепления системы налогообложения и сборов доходов - обеспечить прозрачную систему сбора налоговых платежей .

По словам директора Департамента защитной печати бумажных документов IIG Игоря Когута, акцизная марка нового поколения применяется с использованием универсального существующего оборудования и не требует переоснащения оборудования для ее нанесения; она легко идентифицируется, отслеживается и интегрируется с существующими системами во всех производителей алкогольных и табачных изделий.

В ходе презентации проекта "Комплексная государственная система по сбору акцизного налога, маркировки товаров и внедрение акцизной марки нового поколения" генеральный директор ЧАО "ВТИ" Андрей Первушин подчеркнул, что "высокотехнологичная марка акцизного налога обеспечит необходимый уровень защиты и идентификации продукта, а система Track&Trace, разработана исключительно для автоматизации учета акцизного налога, гарантирует уплату налогов, предусмотренных государством ".

Эксперты IIG в режиме реального времени продемонстрировали процесс производства акцизной марки прямо на предприятии, учитывая действующую систему Track&Trace. В частности, было научно обосновано, что сборы от акцизного налога на табак и алкоголь в Украине могут запросто перекрыть доходы от транзита газа из России (около $ 2,5 млрд).

Видео: Телеканал Прямий