Полицейский получил ранение в результате вооруженного нападения группы неизвестных на инкассаторов в Житомире. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

"9 сентября около 10:00 в г. Житомир произошло вооруженное нападение группы неизвестных на полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области. По сообщению о происшествии сразу были подняты по тревоге соответствующие подразделения полиции области, а на территории региона введен оперативный план "Сирена". Продолжаются мероприятия по розыску и задержанию опасных нападающих", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о вооруженном нападении на одной из улиц областного центра поступило в полицию около 10:00. По предварительным данным, при перемещении денег из магазина в специальный автомобиль на одного из полицейских группы было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия.

Полицейский успел обезопасить сумку с деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля, после чего второй полицейский заблокировал машину изнутри.

В результате стрельбы полицейский группы физической охраны получил ранение в ногу. Его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.

Фото: zt.npu.gov.ua

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