Главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, выданный Украиной в Россию, заявил, что не писал заявления на обмен, а опубликованный пресс-секретарем экс-генпрокурора Юрия Луценко документ - фальшивка. Об этом журналист сказал на пресс-конференций в Москве.

Вышинский напомнил, что неоднократно отказывался от обмена.

"Что касается обмена и этой бумажки. Я регулярно отказывался от обмена. Более того, мне было сказано украинскими политиками уже весной этого года, что мы слово "обмен" в отношении вас не употребляем, речь идет о взаимном освобождении. "Хорошо, на свободу я готов, но меняться, как и тогда заявлял, отказываюсь, так как не понимаю юридического статуса этой истории", - сказал журналист.

Он также осторожно намекнул, что Луценко и его окружение не раз прибегало к фейкам.

"Бумага, которая появилась, она же не в СМИ появилась. Она в соцсетях на странице пресс-секретаря бывшего генпрокурора Украины Луценко появилась. Этот человек (Луценко. - Ред.), с моей точки зрения, все что он продуцировал, абсолютно ненадежно в информационном плане. Все, что выходит от него, не заслуживает ни малейшего внимания", - высказал убеждение Вышинский.

Он обратил внимание на то, что заявление провисело в Facebook Ларисы Сарган несколько часов.

"Мутный скан, провисевший у Сарган, который потом кто-то дальше перепечатывал. Ну, они так работают", - констатировал Вышинский.

По его словам, подделать заявление было несложно, поскольку в материалах дела было много экспертиз, том числе графологическая. Вышинский уверен, что после ознакомления с результатами этой экспертизы любой мог написать бумажку от его имени.

Журналист добавил, что будет готов обсуждать заявление, как только ему покажут оригинал.

Напомним, Сарган опубликовала и удалила заявление на обмен якобы от имени Вышинского 28 августа.

Ранее "Страна" рассказывала о сорванной попытке обменять Вышинского.