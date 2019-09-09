Верховная Рада пока не планирует вносить изменения в Конституцию для упрощения процедуры импичмента президента. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга по результатам проведения заседания согласительного совета ВРУ, передает "112 Украина".

"Пока такой вопрос на повестке дня не стоит", - сказал Разумков в ответ на вопрос о намерении вносить изменения в Конституцию для упрощения процедуры импичмента.

Напомним, в первый день работы новой Верховной Рады президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте. Профильный комитет рекомендовал Раде принять проект законодательного акта за основу и в целом.

Как сообщил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, президентский законопроект Рада собирается рассмотреть в четверг, 12 сентября

Также мы сообщали, что на следующей неделе нардепы начнут вносить изменения в регламент Рады.

