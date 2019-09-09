На брифинге с журналистами главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенив рассказал о поступивших накануне бывших украинских пленных, прилетевших из России. Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам Семенива, сейчас в "Феофании" находятся 8 украинцев. Крайне тяжелых больных среди них нет. Однако Станиславу Клыху требуется спецпомощь.

В "Феофанию" для проведения медицинских осмотров и реабилитации 11 вернувшихся украинцев привезли 7 сентября. Среди них были Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

Сенцов заявил, что не нуждается в лечении, и отказался от госпитализации. Позже стало известно, что Панова и Кольченко разместили в ЛОР-отделении, а Клыха - в реанимационном.

"Страна" сообщала, что вслед за Сенцовым "Феофанию" быстро покинул Балух.

Мы также публиковали полный список украинских заключенных, которые прилетели в Россию.