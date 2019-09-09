Сотни школьников взялись за руки и образовали цепи по всему Гонконгу в поддержку антиправительственного "китайского Майдана". Об этом сообщает Reuters.

Учащиеся вышли на улицы в понедельник утром, 9 сентября. Они образовали "человеческую цепь" и постоянно произносили одну фразу.

"Жители Гонконга, добавьте масла", - скандировали школьники. По словам выпускника одного из гонконгских колледжей, "человеческая цепь" - это яркая демонстрация того, как протесты глубоко укоренились в обществе.

Накануне антиправительственные демонстранты собрались у здания американского генконсульства в Гонконге и просили защиты президента США. В ответ власти Китая заявили, что не допустят отделения Гонконга из-за иностранного вмешательства.

При этом в администрации Гонконга отказались от планов внесения поправок в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, однако массовые выступления продолжились.