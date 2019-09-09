5 сентября в украинский прокат вышел фильм "Оно 2" - продолжение истории о зловещем клоуне Пеннивайзе, придуманном Стивеном Кингом. Первая часть имела оглушительный успех для фильмов ужасов, собрав 700 миллионов долларов. Зрителям и критикам понравилась экранизация романа американского писателя и они с нетерпением ждали продолжения.

Как и первую часть, вторую снимал Андрес Мускетти. А вот сценариста сменили: место Кэри Фукунаги занял Гэри Доберман.

По сюжету, 27 лет спустя, члены Клуба неудачников вновь встретятся с детскими страхами и злом, которое притаилось в городке. В городе вновь находят детские тела у канализации и единственный оставшийся там член Клуба неудачников решает вызвать бывших друзей, которые поклялись уничтожить клоуна в детстве.

Повзрослевших детей играют Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой и другие знаменитости. Кастинг-директора постарались подобрать взрослых актеров, похожих на детей из первой части. Кстати, под маской инфернального Пеннивайза был 29-летний актер из Швеции Билл Скарсгард.

Возрастные ограничения для "Оно 2" - от семнадцати и выше.

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Несмотря на то, что продолжение довольно точно соответствует книге, многим зрителям "Оно 2" оказалось немного затянутым, а персонажи более скучными и плоскими, чем подростки из "Оно". Режиссера как будто не интересует, что же происходило с героями эти 27 лет, что они превратились в таких скучных взрослых, которые кажется совсем забыли о битве на смерть с клоуном-убийцей в канализации.

Среди сильных сторон, из-за которых стоит посмотреть фильм, называют уморительные шутки, отличную игру актеров, которые вытягивают сюжет и зрелищные спецэффекты.

За первые выходные в прокате фильм собрал 185 млн долларов: 91 млн -в США и 94 - в международном прокате. Для сравнения первая часть собрала в США 123 млн долларов в прокате за первый уикенд. Возможно, на активность зрителей повлияли сдержанные оценки критиков и то, что фильм дольше первого на целых 35 минут - два с половиной часа не каждый выдержит в кинотеатре.

Фото: Кадры из фильма

Ранее мы собрали информацию о самых ожидаемых фильмах, которые выйдут в украинский прокат в сентябре, а также даты их выхода.