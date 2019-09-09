Президент Франции Эммануэль Макрон извинился перед премьер-министром Албании Эди Рамой за ошибку с гимном перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает канал RMC Sport.

Напомним, что в Париже, на "Стад де Франс" чемпионы мира принимали команду Албании. Однако вместо албанского гимна над спортивной ареной зазвучал гимн Андорры. Лидер Франции извинился за досадную оплошность, о чем Рама написал в своем Twitter.

"Президент Макрон выразил свои искренние извинения за скандальную оплошность Французской федерации футбола с гимном. Назвав это недопустимой ошибкой и оценив реакцию наших игроков, он попросил меня опубликовать его извинения", - рассказал премьер Албании.

Скриншот: Twitter/ ediramaal

Напомним, "Страна" писала о результатах поединка и путанице с гимнами. Организаторы матча не только поставили гимн Андорры вместо албанского, но затем еще и назвали гостей сборной Армении.

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