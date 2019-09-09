На следующей неделе народные депутаты начнут рассматривать изменения в регламент Верховной Рады Украины. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время заседания Согласительного совета парламента, передает УНН.

"На следующей неделе мы все же приступим к внесению изменений в регламент Верховной Рады - я вижу здесь подготовленные Комитетом регламентным законопроекты, которые позволят нам упростить эти процедуры, и распутать их для того, чтобы Рада в дальнейшем могла более эффективно и слаженно работать", - отметил Корниенко.

При этом, до начала заседания Согласительного совета в интервью журналистам он добавил, что новый регламент может появиться для нардепов уже в середине октября.

Напомним, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук считает своевременным разработать новый законопроект о регламенте работы Верховной Рады, который обеспечит быстрое решение вопросов.

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