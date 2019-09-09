Проведение часа вопросов к правительству во время заседаний Верховной Рады Украины отменяется до конца сентября. Об этом сегодня, 9 сентября, на Согласительном совете заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. Отмена связана с работой над проектом бюджета.

"Календарным планом не предусмотрен Час вопросов к правительству 13 и 20 сентября. Это связано с тем, что согласно статье 96 Конституции Украины Кабинет министров не позднее 15 сентября должен подать в Верховную Раду проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год. Вместе с проектом закона представляется также доклад о ходе выполнения Государственного бюджета текущего года", - напомнил председатель ВР, как сообщает УНН.

Разумков так же заявил, что в месячный срок нужно подать программу работы Кабмина, который был сформирован 29 августа.

"Давайте немного подождем, чтобы наши коллеги, с одной стороны, смогли представить эффективную программу деятельности правительства. С другой стороны, сейчас они работают фактически в круглосуточном режиме для того, чтобы подать нам качественный проект бюджета на 2020 год", - призвал спикер.

Разумков добавил, что Час вопросов к правительству целесообразно будет провести 11 октября.

Сегодня "Страна" сообщала, что в ВР намерены оставить в прошлом традицию принимать закон о государственном бюджете ночью.

Напомним, мы показываем трансляцию заседания Согласительного совета Верховной Рады 9 сентября.