Верховная Рада Украины начнет рассмотрение Государственного бюджета на 2020 год в течение следующей пленарной недели с 17 по 20 сентября. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета парламента, передает УНН.

"На пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть еще 38 вопросов. В частности, проект Государственного бюджета на 2020 год",- отметил Разумков и добавил, что Кабмин должен внести проект бюджета до 15 сентября.

Напомним, Верховная Рада IX созыва планирует оставить в прошлом традицию принимать закон о государственном бюджете ночью. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что закон о бюджете нужно принимать взвешенно, обдуманно, без ночных правок.

Ранее "Страна" писала о том, что в Госказначействе заявили, что госбюджет в августе недополучил 9% доходов.

Также мы сообщали, что Кабмин хочет создать в Украине Долговое агентство, чтобы управлять бюджетом и госдолгом.