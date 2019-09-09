Со 2 по 6 сентября Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 114,5 млн долларов - это в 5,7 раз больше, чем неделей раньше. Об этом сообщается на сайте НБУ.

20 млн долларов США Нацбанк приобрел, используя инструмент Matching, а 94,5 млн долларов - по единому курсу.

С начала года с Matching НБУ купил 1 540,7 млн долларов, продал - 108,5 млн долларов. По единому курсу с начала года куплено валюты на 1 785,1 млн долларов, а продано - 139,73 млн долларов.

В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке в ходе интервенций 3, 34 млн долларов, а продал - 2,48 млн долларов. В том числе с 5 по 30 августа было приобретено 316 млн долларов, в июле - 760,9 млн долларов, а в июне - 322,3 млн.

Ранее "Страна" приводила курс доллара на 9 сентября и выясняла, что происходит в обменках и банках после выходных.

Мы также писали. что с 6 сентября правление Нацбанка приняло решение снизить учетную ставку с 17% до 16,5% годовых.