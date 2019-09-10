Какой сегодня праздник

10 сентября в мире отмечают День предотвращения самоубийств. Сегодня именины отмечают Александры, Анны и Алексеи, а на народном календаре - "Скирдники", когда завершали уборку хлеба и начинались осенние ярмарки.

Народные и церковные праздники

Православные чтят память преподобного Саввы Крыпецкого, иеромонаха Моисея Мурина и Анны Пророчицы. Праведная Анна родилась и выросла в Иерусалиме, молилась и соблюдала пост. Она видела Иисуса Христа еще младенцем, когда родители принесли малыша в храм. Моисей Мурин - покровитель тех, кто хочет избавиться от алкогольной зависимости. У Саввы Крыпецкого вымаливают исцеление от душевных болезней и телесных ран.

В народе отмечали "Скирдники" - с этого дня снопы складывали в скирды. Крестьяне спешили завершить все работы по сбору урожая, поскольку погода нередко начинала портиться и шел дождь. Гром 10 сентября предвещал теплую осень.

Международные праздники

10 сентября отмечают День предотвращения самоубийств. Дату учредили в 2003 году по инициативе ВОЗ. Тогда сообщалось, что самоубийства составляют половину всех случаев насильственной смерти. По данным Всемирной организации здравоохранения, число смертей от суицида достигает миллиона в год. Лидируют в антирейтинге жители стран Восточной Европы.

События и даты

В 1592 году Иван III перенес традицию празднования Нового года с 1 марта на 1 сентября.

В 1509 году в Стамбуле от землетрясения, которое прозвали Малым Судным днем, погибло около 10 тысяч человек.

В 1894 году в Лондоне за пьяную езду впервые оштрафовали таксиста Джорджа Смита. Его штраф составил 1 фунт стерлингов.

В 1918 году Первая мировая война получила свое название благодаря журналисту и историку Ч. Репингтону.

В 1939 году Канада объявила войну Германии.

В 1960 году босоногий эфиопский легкоатлет Абебе Бикилана победил на 17-х летних Олимпийских играх, которые проходили в Риме.

В 1977 году на гильотине в последний раз казнили тунисского иммигранта Хамида Джандуби. Он был осужден за убийство.

В 1984 году, 35 лет назад, британский генетик Алек Джеффриз сделал открытие об уникальности ДНК каждого человека. Ученый назвал цепочки ДНК "генетическими отпечатками", которые могут устанавливать родство, доказывать причастность к преступлению или помогать выйти на свободу невиновным в преступлении. Криминалистика стала первой областью применения знаний.

В 1990 году Иоанн Павел II освятил базилику Богоматери Мира в городе Ямусукро. Она стала крупнейшей церковью планеты, в ней могут одновременно молиться 18 тысяч человек.

В 1993 году телеканал Fox Television впервые показал американский фантастический телесериал "Секретные материалы" с агентами Малдером и Скалли.

Сегодня российская певица Лариса Долина отмечает свой 64-й День рождения.

42 года исполняется российскому актеру Алексею Панину, который известен по фильмам "Звезда", "Жмурки" и сериалу "Солдаты".

60-летие празднует британский актер театра и кино Колин Ферт. Он сыграл мистера Дарси в сериале "Гордость и предубеждение" по роману Джейн Остин. Также он снялся в фильмах о Бриджит Джонс.

Английский кинорежиссер и экс-супруг Мадонны Гай Ричи празднует сегодня 51 год. Он снял такие фильмы, как "Карты, деньги, два ствола", "Револьвер", "Большой Куш", "Рок-н-рольщик" и "Шерлок Холмс".

Именины

Сегодня День ангела у Александра, Анны, Алексея, Анатолия, Василия, Дениса, Ивана, Николая, Павла и Сергея.