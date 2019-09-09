Крымскотатарский активист Эдем Бекиров не ожидал, что его освободят для обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом он рассказал проекту "Крым. Реалии".

По словам Бекирова, решение суда об освобождении стало сюрпризом не только для него, но и защиты.

"После заседания суда (27 августа. – Ред.) судья ушел в совещательную комнату на полтора часа. Потом пришел и зачитал решение: отпустить под обязательство о явке в суд. Я был шокирован, не понял, что произошло; даже адвокаты обалдели...", - признался активист.

Затем он рассказал журналистам, где его держали после суда.

"Меня вывели из зала суда и посадили в микроавтобус, повезли в здание ФСБ. Вышел следователь, принес мой паспорт... Потом мы оттуда выехали. Смотрю: едем не в сторону СИЗО, а на выезд из города. Я говорю им: "Вы дорогу не попутали? Я Симферополь хорошо знаю, мы не туда едем". Он (сотрудник ФСБ. – Ред.) отвечает: "Мы едем в Москву", - сказал Бекиров.

В столицу РФ его доставили гражданским самолетом, обычным рейсом "Симферополь - Москва".

"В Москве опять встретил бусик и отвез на конспиративную квартиру. Где она была, что это за место – я так и не понял. Мне ничего уже там не говорили, но я находился под наблюдением врачей. Мне дали возможность сообщить родным, что я оказался в Москве, потому что Ладин (адвокат. - Ред.) и дочь меня искали. Две недели я там сидел, отдыхал и ждал", - продолжил рассказ Бекиров.

По его признанию, об обмене он узнал из телевизора.

Напомним, "Страна" рассказывала, чем известен Бекиров, а также другие граждане Украины, выданные Россией.

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