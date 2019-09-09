В распоряжении Минэкономики есть 35 сценариев введения рынка земли, подготовленных различными специалистами. Об этом заявил глава ведомства Тимофей Милованов в интервью журналу "НВ".

По словам главы Минэкономики, выбирая сценарий, необходимо сфокусироваться на двух критериях - экономическом росте и распределении между людьми.

"Нам нужна реформа, которая даст максимальный экономический рост и поделит его результат между украинцами. В том числе между владельцами земли", - сообщил Милованов.

Министр заверил, что его ведомство "успеет все сделать" до 1 декабря, когда реформа рынка земли должна вступить в силу.

"Проблема не в том, что мы не знаем, что делать, чтобы запустить реформу, а в том, что мы не можем внутри страны, между собой, договориться, что мы ее запускаем. Каждый тянет одеяло на себя. Люди, владеющие большими компаниями, те, кто имеет коррупционные позиции, или те, кто построил политическую карьеру на том, что борется с рынком земли, например, - они не развернутся и не откажутся, это люди, которые не хотят конкуренции", - пояснил Милованов и добавил, что настоящие конкуренты в этом вопросе - это другие страны.

"Пока мы видим тут друг в друге конкурентов, мир уходит вперед, и это видно по данным, мы отстаем. Наша экономическая позиция относительно других стран падает", - сказал министр.

Говоря о возобновлении большой приватизации госпредприятий, о чем заявил президент Владимир Зеленский, Милованов отметил: "Я буду встречаться с основными игроками на рынке, в том числе внутри экономики".

"Сейчас работает порядка 30-40 экономистов из Украины и США над тем, чтобы понять, как нам построить красивую и устойчивую структуру", - сообщил Тимофей Милованов.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский планирует провести земельную реформу в Украине до конца года, чтобы создать рынок земли.

Также мы сообщали, что по мнению Разумкова, введение рынка земли может снизить поддержку "Слуги народа".