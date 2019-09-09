Верховная Рада IX созыва планирует оставить в прошлом традицию принимать закон о государственном бюджете ночью. Как сообщает канал "112 Украина", об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Корниенко поднял тему ночных бдений над бюджетом в кулуарах парламента.

"Практику бюджетной ночи мы тоже планируем корректировать, потому что одно дело ночью принимать важные законопроекты, то, что мы делали, вносили, да, в повестку дня. Другое дело - такую тонкую вещь, как бюджет, по которому будет жить вся страна целый год", - сказал нардеп.

Он особо отметил, что закон о бюджете нужно принимать взвешенно, обдуманно, без ночных правок.

"Мы знаем, что бюджетный процесс всегда сопровождался большим количеством поправок в другие законодательные акты, которые были предпосылкой голосования тех или иных групп за бюджет. Понятно, что в нашем случае такого не будет. Мы будем делать это размеренно - так, как это нужно делать", - заявил представитель "Слуги народа".

Напомним, "Страна" показывает трансляцию заседания Согласительного совета Верховной Рады 9 сентября.

Ранее мы писали о том, что комитет Рады рекомендовал парламенту проголосовать за отмену "поправки Лозового".