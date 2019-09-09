За семь месяцев работы в Государственном бюро расследований поступило 2 670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своей колонке на сайте "Украинская правда".

"За семь месяцев работы в ГБР 2670 производств о преступлениях в сфере служебной деятельности и коррупции: в 165 - сообщено о подозрении, 149 - направлены в суд, 6 обвинительных приговоров. Это различные преступления", - написал Труба.

По его словам, расследование основного массива коррупционных преступлений приходится на ГБР и отдельно выделил коррупцию на таможнях.

"Отдельная категория - коррупция на таможнях. В ГБР около ста производств в отношении сотрудников Государственной таможенной службы в Украине. В 14 - сообщено о подозрении. Восемь - уже в суде", - добавил глава ГБР.

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