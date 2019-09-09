Вчера, 8 сентября, мама переданного Россией в Украину Олега Сенцова Людмила вместе с внуком Владиславом приехала в Киев, чтобы увидеть освобожденного режиссера. Об этом сообщает телеканал ATR.

В коротком интервью Сенцова призналась, что не ожидала возвращения сына.

"Счастье неожиданное как-то. Все думали, что это не он, что его не взяли в этот список, было страшно. А потом, когда увидели самолет, - это что-то было. Мы с Владиком чуть с ума не сошли, прыгали от счастья. Очень хорошо, спасибо за все", - сказала женщина.

На вопрос, с какими словами она обратится к сыну после долгой разлуки, Сенцова ответила, что просто поблагодарит его за то, что он живой.

"Скажу: спасибо, сынок, что все выдержал, что я тебя вижу и ты все-таки у меня живой. Все, мне больше ничего не надо", - произнесла мама режиссера.

Она также добавила, что в день обмена до поздней ночи не выпускала из рук телефон, так как звонили знакомые по поводу обмена.

Видео: YouTube/ Телеканал ATR

15-летний сын Сенцова сказал, что накануне приезда в Киев увидел отца по телевизору.

"Я папу сразу узнал и все. По телевизору, с моей сестрой Алиной Сенцовой. Он пожал руку Зеленскому - президенту Украины", - сказал подросток.

Ранее "Страна" писала, что Сенцов после пяти лет плена вернулся в Facebook.

Также мы сообщали, что писала о том, что режиссер получит премию Сахарова из рук президента Европарламента.