Убийство Шеремета и коррупция элиты. Рябошапка назвал первоочередные дела для Генпрокуратуры
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета и преступлений, совершенных украинской элитой, являются для него приоритетными.
Об этом он сказал в интервью порталу "РБК-Украина".
"Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем (Аваковым. - Ред.). Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой. Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху", - сказал глава ГПУ.
Среди других приоритетных расследований Рябошапка назвал дела о преступлениях на Майдане и после Майдана, дела, связанные с национальной безопасностью и обороной, в частности, "Укроборонпромом". А также преступления, совершенные "элитой": украденные из бюджета активы, разграбление банков и государственных предприятий.
Кроме того, Рябошапака заверил, что не будет комментировать ход расследований ради показухи, а станет работать на результат.
Как сообщала "Страна", 6 сентября руководитель ГПУ подписал приказы об увольнении прокуроров в восьми областях.
Ранее Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.