Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета и преступлений, совершенных украинской элитой, являются для него приоритетными.

Об этом он сказал в интервью порталу "РБК-Украина".

"Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем (Аваковым. - Ред.). Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета. Другое связано с Одессой. Не буду раскрывать детали, но оно тоже резонансное и на слуху", - сказал глава ГПУ.

Среди других приоритетных расследований Рябошапка назвал дела о преступлениях на Майдане и после Майдана, дела, связанные с национальной безопасностью и обороной, в частности, "Укроборонпромом". А также преступления, совершенные "элитой": украденные из бюджета активы, разграбление банков и государственных предприятий.

Кроме того, Рябошапака заверил, что не будет комментировать ход расследований ради показухи, а станет работать на результат.

Как сообщала "Страна", 6 сентября руководитель ГПУ подписал приказы об увольнении прокуроров в восьми областях.

Ранее Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.



