Освобожденный из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов cнова начал вести страницу в социальной сети Facebook, на которой отсутствовал в течение пяти лет после ареста в 2014 году.

"Небольшая информация касаемо моего присутствия в интернете. Это моя официальная и единственная страница. В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю. Спасибо за внимание и понимание. Всем хорошего дня!", - написал Сенцов на своей странице.

Фото: facebook.com

Позже он опубликовал еще один пост, в котором предупредил о фейковости его страницы в Twitter.

"В твиттере фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация фейсбука)), предлагая больше писать о себе, чтобы получить синию галочку. Но что поделать - не все публичные личности ведут публичную жизнь. Надесь после этого фото сомнения будут устранены. Всем добра!" - написал Сенцов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Сенцов получит премию Сахарова из рук президента Европарламента.

Также мы сообщали, что для крымчан Сенцова и Кольченко организовали временное жилье.