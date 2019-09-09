В Киеве патрульный полицейский смог уговорить мужчину, решившего покончить с собой, не делать последний непоправимый шаг. Об этом сообщается на Facebook-странице МВД Украины.

В столице на проспекте Бажана житель одной из квартир, расположенной на 17 этаже, вылез в окно и приготовился прыгать вниз. Ему помешала жена, позвонившая в службу "102".

Фото: Facebook

За считанные минуты в квартиру прибыли полицейские, врачи и спасатели. Все они пытались наладить диалог с отчаявшимся человеком, однако безуспешно. Мужчина все время повторял одну фразу: "Жизнь ничтожна, и все проблемы закончатся, когда я прыгну".

Ситуация осложнялась тем, что человек сидел на узком парапете за окном и было невозможно подойти к нему незаметно, чтобы силой затянуть в помещение.

Попытки уговорить мужчину продолжались до тех пор, пока на место происшествия не прибыл командир роты патрульной полиции Виталий Задорожный.

Патрульный решил применить тактику доверительного общения и рассказал человеку свою историю жизни, поведал о тяжелых ситуациях, которые пережил на службе в полиции. Задорожный нашел нужные слова, и в результате мужчина решил закурить. А затем согласился с тем, что его проблемы не так уж и сложны.

Виталий Задорожный. Фото: Facebook

После разговора по душам мужчина дал патрульному руку и вернулся в квартиру. Теперь им занимаются врачи.

Скриншот: Facebook

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