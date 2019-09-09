В понельник, 9 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась в рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации (WTA) с пятого места на третье. Об этом сообщает "Укринформ".

Свитолина, набравшая 5032 очка, вернулась в тройку лидеров главного мирового рейтинга впервые с октября 2017 года.

Первую строчку рейтинга WTA занимает австралийка Эшли Барти (6501 очко), а за ней следует спортсменка из Чехии Каролина Плишкова (6125 очков).

Фото: Іnstagram/ elisvitolina

Что касается других украинок в первой сотне списка, то новое личное достижение установила Даяна Ястремская. Впервые в своей карьере она стала 30-й ракеткой мира с 1795 очками.

А Леся Цуренко, которая продолжительное время не выходит на корт из-за травмы, потеряла 28 пунктов и опустилась на 68-е место.

Четвертая представительница Украины в первой сотне рейтинга WTA - это Екатерина Козлова. С 821 очком она заняла 74-ю позицию, поднявшись на две ступеньки.

Напомним, 6 сентября Элина Свитолина уступила Серене Уильямс в полуфинале US Open.

Победительницей турнира стала 19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску.