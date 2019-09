Всего за пару дней до премьеры драмы Габриэлы Купертвейте "Друг" было получено разрешение на использование в картине двух песен группы Led Zeppelin. Фильм рассказывает об умирающей от рака женщине. Эта история так расстрогала вокалиста группы Роберта Планта, что он разрешил оставить в фильме две композиции - Ramble On и Going to California. Об этом пишет Deadline.

Премьера драмы с Дакотой Джонсон, Кейси Аффлеком и Джейсоном Сигелом в главных ролях состоялась на кинофестивале в Торонто 6 сентября.

В основу сценария легла одноименная статья Мэттью Тига, опубликованная в журнале Esquire в 2015 году и адаптированная для кино Брэдом Ингелсби. Это правдивая история о влюбленной паре - Николь (Джонсон) и Мэттью (Аффлек), которая узнает, что Николь осталось жить всего полгода, и получает неожиданную поддержку от своего лучшего друга (Сигел). Он переезжает к Николь и Мэттью, на время отложив собственные дела.

Отмечается, что группа Led Zeppelin была очень важна для Николь. Режиссер сняла инди-фильм за скромный бюджет в 10 млн долларов и вставила в него две песни коллектива, надеясь на лучшее.

После этого нужно было получить от группы разрешение и заплатить за использование музыки около трети бюджета. На всякий случай Купертвейте подготовила резервную версию фильма с другой музыкой, но которая не давала того же эмоционального фона.

На помощь пришел продюсер фильма Ридли Скотт, который написал личное письмо Роберту Планту и другим живым членам группы. После просмотра "Друга" Плант был очень растроган историей и решил передать права на использование песен без ущерба для бюджета фильма.

