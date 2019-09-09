Роберт Плант был так тронут фильмом об умирающей от рака женщине, что подарил картине две песни Led Zeppelin
Всего за пару дней до премьеры драмы Габриэлы Купертвейте "Друг" было получено разрешение на использование в картине двух песен группы Led Zeppelin. Фильм рассказывает об умирающей от рака женщине. Эта история так расстрогала вокалиста группы Роберта Планта, что он разрешил оставить в фильме две композиции - Ramble On и Going to California. Об этом пишет Deadline.
Премьера драмы с Дакотой Джонсон, Кейси Аффлеком и Джейсоном Сигелом в главных ролях состоялась на кинофестивале в Торонто 6 сентября.
В основу сценария легла одноименная статья Мэттью Тига, опубликованная в журнале Esquire в 2015 году и адаптированная для кино Брэдом Ингелсби. Это правдивая история о влюбленной паре - Николь (Джонсон) и Мэттью (Аффлек), которая узнает, что Николь осталось жить всего полгода, и получает неожиданную поддержку от своего лучшего друга (Сигел). Он переезжает к Николь и Мэттью, на время отложив собственные дела.
Отмечается, что группа Led Zeppelin была очень важна для Николь. Режиссер сняла инди-фильм за скромный бюджет в 10 млн долларов и вставила в него две песни коллектива, надеясь на лучшее.
После этого нужно было получить от группы разрешение и заплатить за использование музыки около трети бюджета. На всякий случай Купертвейте подготовила резервную версию фильма с другой музыкой, но которая не давала того же эмоционального фона.
На помощь пришел продюсер фильма Ридли Скотт, который написал личное письмо Роберту Планту и другим живым членам группы. После просмотра "Друга" Плант был очень растроган историей и решил передать права на использование песен без ущерба для бюджета фильма.
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