Выданный России в рамках обмена удерживаемыми лицами главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский дает 9 сентября пресс-конференцию в Москве. Трансляцию ведет YouTube-канал "RT на русском".

Пресс-конференцию ведут российский журналист Дмитрий Киселев и главный редактор сайта "Украина.ру" Искандер Хисамов.

В студии присутствуют представители СМИ.

Видео: YouTube/ RT на русском

Накануне вылета в Москву Вышинский, который с мая прошлого года сидел в тюрьме по обвинениям в госизмене, дал интервью. В нем журналист заявил, что его арестом Петр Порошенко решал свою собственную проблему перед выборами – отсутствие ярких побед в "войне с агрессором".

После прилета в Россию Вышинский пообещал, что вернется в Украину и будет участвовать в судебных заседаниях. так как хочет доказать свою невиновность.

