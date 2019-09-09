Синоптики обещают, что на этой неделе погода в Киеве и области будет преимущественно теплой и сухой, кратковременные дожди обещают только на выходных - 14 и 15 сентября. "Страна" собрала данные от шести синоптических источников, чтобы дать картину того, какой будет погода на этой неделе с 9 по 15 сентября.

Укргидрометцентр

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве и области всю неделю будет теплая, солнечная и преимущественно сухая погода. В понедельник, 9 сентября, днем до +29, ночью +10...+15. Переменная облачность без осадков. Кратковременный дождь с грозой ожидается только на Закарпатье. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В западных областях и на Приазовье ожидаются порывы до 20 м/с.

Во вторник, 10 сентября, +25...+27, ночью +11...+13. Без осадков. Аналогичную погоду синоптики прогнозируют и 11 сентября.

12 сентября в столице дневная температура воздуха +23...+25. Ночью до +12...+14. Такая же погода ожидается 13 сентября.

К выходным следует ждать похолодания до +13...+15 днем.

Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua пишет, что неделя начнется с +15...+26. К четвергу температура поднимется еще выше - до дневных +28. В субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, температура воздуха до +17...+22. В воскресенье обещают дождь.

Gismeteо

Сайт Gismeteо прогнозирует, что пик жары придется на начало недели - днем будет около +25...+27. Самым жарким станет последний рабочий день - пятница. На неделе дождей не прогнозируют.

К выходным похолодает до +19...+16. Ожидается переменная облачность без осадков. Самая холодная ночь ждет киевлян в воскресенье, 15 сентября. Термометры покажут +11.

Мeteoprog.ua

Прогноз Мeteoprog.ua такой: с понедельника температура воздуха ожидается около +26...+27. Самый жаркий день ожидается в пятницу, 13 сентября: днем воздух прогреется до +28. На выходных температура пойдет на спад: 14 сентября днем будет +23 и пасмурно, 15 сентября - переменная облачность и +18.

Weather.com

Сайт Weather.com сообщает, что понедельник в Киеве начнется с дневных +27. Погода сохранится солнечной и теплой всю неделю. На термометрах в четверг, 12 сентября, будет +28. В субботу на термометрах днем +22. В воскресенье +17 днем и проливной дождь к вечеру.

Наталья Диденко

Синоптик ресурса Opogode Наталья Диденко сообщила, что на неделе киевлян порадует солнечная осень, а вот в ближайшие выходные - 14 и 15 сентября - значительно похолодает и пойдет дождь.

10 сентября полоса высокого атмосферного давления принесет в Украину сухую малооблачную солнечную погоду. Повсюду - бабье лето, кроме Закарпатья и Карпат, где обещают локальные дожди. Температура воздуха в течение дня +24...+29. Ветер в Украине будет юго-восточным и восточным, до 3-8 м/с. Отдельные порывы на западе и в Приазовье достигнут 15 м/с.

В Киеве вторник будет замечательным - сухо, малооблачно, днем в столице ожидается около 27 градусов.