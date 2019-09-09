Помощник президента Андрей Ермак, возглавлявший украинскую группу по обмену пленными и летавший за освобожденными украинцами в Москву, рассказал, как лидеры Украины и России обсуждали обмен и как ведут переговоры. Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

По словам Ермака, диалог между президентом Украины и главой Кремля велся с взаимным уважением, на равных.

"За тот срок, который я вижу (а я бываю на многих переговорах), позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", - заявил чиновник.

На вопрос журналиста, повышался ли голос на переговорах, Ермак ответил отрицательно.

"Нет. Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения", - сказал помощник Зеленского.

Он также добавил, что неожиданных изменений в договоренностях не было. Все, о чем было условлено во время телефонного разговора с Путиным, оказалось реализовано.

Ранее "Страна" публиковала фотоотчет из Facebook Ермака о том, как он вместе с Кириллом Тимошенко летал в Москву за пленными.

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