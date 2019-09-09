Конфликт со стрельбой произошел между двумя водителями у станции метро "Академгородок" в Киеве. Об этом сообщается на сайте столичной Нацполиции.

Уточняется, что в полицию с заявлением обратился 37-летний мужчина, который сообщил, что возле станции метро "Академгородок" в его автомобиль стрелял неизвестный. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая опросила заявителя.

Как выяснили полицейские, конфликт произошел из-за спора о первоочередности проезда по улице Академика Вернадского. Оба транспортных средства остановились, мужчины начали ссориться, после чего водитель Opel достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Прибывшие на место ЧП полицейские задержали правонарушителя - 46-летнего местного жителя.

По данному факту следователи Святошинского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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