Два человека погибли и еще двое госпитализированы в результате столкновения трех автомобилей, которое произошло 8 сентября на окружной дороге Обухова в Киевской области. Об этом сообщает "Информатор".

Смертельное ДТП произошло около 17:00. По словам правоохранителей, все автомобили двигались по трассе Киев - Кропивницкий: Ford и Mercedes ехали в сторону столицы, а "Москвич" - в противоположном направлении.

"На прямом участке дороги "Москвич" по неизвестным причинам начал выезжать на полосу встречного движения, где зацепил заднюю часть Ford, от чего у иномарки лопнуло заднее колесо, но она продолжила движение. А "Москвич" выбросило на полосу встречного движения и развернуло перпендикулярно дороге. Следом за Ford ехал Mercedes, который и протаранил легковушку. Избежать столкновения было невозможно", - говорится в сообщении.

От удара "Москвич" разорвало на две части - верхняя часть автомобиля вылетела за пределы проезжей части на деревья, а вторую отбросило по дороге. При этом Mercedes развернуло на 90 градусов.

"В момент аварии в "Москвиче" находилась супружеская пара. Мужчина и женщина 1967 года рождения от полученных травм скончались на месте. Также из Mercedes госпитализировали двоих человек, их травмы незначительные", - отмечается в сообщении.

На месте аварии работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Фото: kiev.informator.ua

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