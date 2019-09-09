Очередной конфуз произошел с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху на заседании кабинета в воскресенье, 8 сентября, когда он заявил, что накануне во время визита в Лондон встретился с Борисом Ельциным. Израильский премьер перепутал умершего в 2007 году первого президента России с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Об этом пишет Haaretz.

"Я вернулся из очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху в начале встречи.

Сотрудники кабинета попытались исправить премьера, предположив, что он имел в виду Джонсона, Нетаньяху улыбнулся и парировал, что он просто проверяет, обращают ли его подчиненные внимание на его слова.

Соцсети быстро отреагировали на конфуз с Нетаньяху.

Фото: twitter.com

Любопытно, что израильский премьер довольно часто допускает подобные ляпы. В частности, в марте во время своего визита в Азербайджан, он заявил, что находится с официальным визитом в Афганистане. А в декабре Нетаньяху заявил, что его жена Сара посетила с официальным визитом Никарагуа, но на самом деле она находилась в Гватемале.

Ранее "Страна" писала о том, что жена Нетаньяху устроила скандал в самолете и бросила хлеб-соль на землю по прилету в Киев.

Также мы сообщали, что после того, как Сара Нетаньяху бросила на землю украинский каравай израильский премьер заявил, что они просто нашли способ привлечь к себе внимание.