В США спасатели ведут поиски четырех членов экипажа грузового судна, которое перевернулось и загорелось вблизи порта у побережья Джорджии. Поиски осложняются нестабильностью судна. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на Береговую охрану США.

Проблемы с судном Golden Ray начались ранним утром 8 сентября, когда оно сильно накренилось и легло на бок в лагуне Сент-Саймонс в районе порта Брансвика. На борту корабля находились 23 члена экипажа и лоцман.

Капитан Береговой охраны Джон Рид сообщил, что 20 человек были благополучно эвакуированы, но после этого спасатели пришли к выводу, что заходить дальше внутрь судна слишком рискованно из-за дыма и огня.

Рид сказал, что как только специалисты придут к выводу, что судно стабильно, спасатели определят лучший вариант продолжения поисков четырех членов экипажа, которые остались на борту.

В поисково-спасательной операции участвуют федеральные органы, ведомства штата и муниципальные власти.

Лейтенант Береговой охраны Ллойд Хефлин сообщил, что спасатели остаются на месте происшествия.

"Они продолжают делать все, что в их силах. Это сложная ситуация. Нам нужна безопасность не только для спасения людей на борту, но и для обеспечения безопасности наших людей. Ситуация развивается", - сказал он.

Старшина Райан Дикинсон заявил, что пока неясно, стали ли причиной крена корабля погодные условия.

Береговая охрана сообщила, что авария не привела к выбросу загрязняющих веществ, но на всякий случай готовятся меры по смягчению возможных последствий.

По данным Береговой охраны, судно Golden Ray, перевозило автомобили. Корабль ходил под флагом Маршалловых Островов и направлялся в Балтимор. При этом владельцем корабля является южнокорейская компания.

Порт Брансвик в настоящее время закрыт для судоходства, а в лагуне Сент-Саймонс создана зона безопасности. Суда не могут подходить к Golden Ray ближе чем на полмили.

Видео: AP