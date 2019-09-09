Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен подготовить документ, который сделает отсрочку выхода страны из Евросоюза юридически невозможной. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Согласно новому закону, если до 31 октября не удастся достичь соглашения с ЕС, Джонсон должен попросить Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года.

"Один план, который находится на серьезном рассмотрении, предусматривает, что премьер-министр направит сопроводительное письмо вместе с просьбой продлить действие статьи 50, в котором говорится, что правительство не хочет никаких задержек после 31 октября", - говорится в заметке.

По данным издания, советники Джонсона 8 сентября провели совещание, где выработали стратегию пресечения попыток парламента навязать трехмесячное продление срока действия выхода Британии из Евросоюза, на случай, если не удастся заключить соглашение с Брюсселем о новых условиях Brexit.

Эту же информацию подтверждает агентство Reuters, по данным которого два отставных министра сообщили, что премьер-министр Борис Джонсон придерживается своего плана покинуть ЕС 31 октября и не будет добиваться задержки с выходом Великобритании из Европейского Союза на саммите в следующем месяце.

Ранее "Страна" писала о том, что Джонсон может пойти под суд из-за Brexit без соглашения.

Также мы сообщали, что премьер Джонсон эмоционально заявил, что не допустит переноса Brexit.