Вчера, 8 сентября, в Европе прошли очередные матчи в отборочных группах к Евро-2020. Армения в матче с Боснией и Герцеговиной выдала настоящий триллер, а сборная Греции сенсационно сыграла вничью с командой Лихтенштейна.

В группе D сборная Дании сыграла вничью в Тбилиси и потеряла два очка, которых, возможно, ей не хватит на финише. У Швейцарии, напротив, никаких проблем в домашнем матче с Гибралтаром не было. Что, в общем-то, и не удивительно. Швейцарцы на одно очко отстают от Дании, но сыграли на один матч меньше. В то же время октябрьская встреча этих сборных в Копенгагене может стать ключевой на финише отбора Евро 2020, как передает Террикон.

В группе F дежурные три очка набрала сборная Испании. Быть может, от испанцев в домашнем матче со сборной Фарерских островов ждали чего-то более убедительного, но результат, как говорится, остается: шесть матчей - шесть побед и преимущество в 7 очков от ближайшего преследователя. Им, кстати, после сентябрьского блока матчей стала сборная Швеции, сыгравшая вничью дома с норвежцами. В любом случае, до развязки в этой группе еще далеко.

Наконец, в группе J грянули две сенсации. Первая - это ничья сборной Лихтенштейна в выездном матче против греков.

А кроме того, сборная Армении обыграла на своем поле боснийцев. И как - 4:2! Главному тренеру сборной Боснии и Герцеговины Роберту Просинечки только и оставалось подать в отставку. Ну, а мы отметим дубль капитана сборной Армении и новобранца итальянской Ромы Генриха Мхитаряна.

Италия, в свою очередь, одержала шестую победу подряд, обыграв неуступчивых и, как видно, амбициозных финнов - 2:1. Так что, у сборной Армении появился какой-никакой шанс побороться за путевку на Евро-2020.

Таким был очередной игровой день квалификации чемпионата Европы по футболу. А сегодня, 9 сентября нас ждет еще один.

Евро-2020, Отборочные матчи, игровой день 8 сентября, 2019 года

Швейцария - Гибралтар - 4:0 (3:0)

Голы: Закария, 37 (1:0); Мехмеди, 43 (2:0); Родригес Р., 45 (3:0); Гавранович, 87 (4:0)

Предупреждения: - Чиполина Д.Л., 69.

Грузия - Дания - 0:0 (0:0)

Предупреждения: Григалава, 42; Какабадзе, 89 - Шоне, 87.

Испания - Фареры - 4:0 (1:0)

Голы: Родри, 14 (1:0); Родри, 50 (2:0); Пако Алькасер, 90 (3:0); Пако Алькасер, 90 (4:0)

Предупреждения: Алькантара Т., 45; Рамос С., 72.

Швеция - Норвегия - 1:1 (0:1)

Голы: Йохансен С., 45 (0:1); Форсберг, 60 (1:1)

Предупреждения: Экдаль, 66; Ларссон С., 70 - Хенриксен М., 44.

Румыния - Мальта - 1:0 (0:0)

Голы: Пушкаш, 47 (1:0)

Предупреждения: - Бонелло, 42.

Финляндия - Италия - 1:2 (0:0)

Голы: Иммобиле, 59 (0:1); Пукки, 72 (пенальти) (1:1); Жоржиньо, 79 (пенальти) (1:2)

Предупреждения: Шуллер, 57; Араюури, 74; Вяйсянен С., 79; Кауко, 93 - Жоржиньо, 21; Доннарумма Дж., 71.

Греция - Лихтенштейн - 1:1 (1:0)

Голы: Масурас Г., 34 (1:0); Саланович, 85 (1:1)

Предупреждения: Масурас Г., 37; Зека, 88 - Мейер Л., 54.

Армения - Босния - 4:2 (1:1)

Голы: Мхитарян, 3 (1:0); Джеко, 13 (1:1); Мхитарян, 66 (2:1); Гояк, 70 (2:2); Амбарцумян О., 77 (3:2); Лончар Степ., 95 (автогол) (4:2).

Предупреждения: Казарян, 32; Айрапетян А., 85 - Вишча, 25; Бешич, 45; Джеко, 72; Пьянич, 72.

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