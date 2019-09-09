США отзывают своего представителя на мирных переговорах с экстремистской группировкой "Талибан". Такое заявление сделал государственный секретарь Майк Помпео, сообщает "Радио Свобода".

Известно, что на такой шаг Белый дом пошел после теракта в Кабуле, который произошел 5 сентября и унес жизни 12 человек.

По словам Помпео, Вашингтон отозвал специального представителя США по мирному урегулированию в Афганистане Залмая Халилзада, который вел переговоры с талибами. Сами переговоры пока приостановлены.

Помпео считает, что "Талибан" "перешел черту", ​​устроив очередное нападение в Кабуле. Государственный секретарь добавил, что боевики должны "изменить свое поведение".

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