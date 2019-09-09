Сегодня, 9 сентября, между Францией и Россией пройдут переговоры, которые будут в основном посвящены конфликту на Донбассе и Украине.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по этому поводу заявил: "Конфликт в Украине будет в центре повестки дня на французско-российском Совете сотрудничества по вопросам безопасности".

В то же время Жан-Ив Ле Дриан полагает, что на данный момент рано снимать санкции с России. Об этом он заявил перед отлетом в Москву в эфире совместной программы медиакомпаний Europe 1, CNEWS, Les Echos, как передает 112 Украина.

"Минский процесс должен продвигаться для стабилизации ситуации в Украине, и тогда санкции будут сняты", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Он отметил, что целью его визита в Москву 9 сентября не является снятие санкций с Москвы.

Вместе с тем, глава французского МИД высоко оценил дипломатические шаги украинского президента Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными".