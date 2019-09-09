Трагедия рейса МН17. Австралия недовольна тем, что Украина выдала России Цемаха
Правительство Австралии выступило с официальным заявлением, в котором осудило выдачу России Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к атаке на Boeing рейса МН17 на Донбассе.
Об этом идет речь в заявлении министра иностранных дел Австралии Марис Пейн, размещенном на официальном сайте.
Фото: foreignminister.gov.au
"Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах, человек, представляющий интерес в связи с атакой на MH17", - заявила глава австралийской дипломатии.
Так же в ее заявлении идет речь, что правительство Австралии попросило правительство Украины обеспечить возможность допроса Цемаха следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии.
Австралия признает, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации в вопросе включения Цемаха в обмен пленными. Пейн полагает, что обеспечить правосудие в отношении Цемаха будет сложнее, если он находится в России.
Она убеждена, что это особенно разочарует семьи жертв катастрофы МН17.
Правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов о том, что освобождение Цемаха не повлияет на начало процесса в отношении четырех отдельных подозреваемых в голландском суде в марте 2020 года.
Австралия по-прежнему привержена обеспечению ответственности за крушение MH17 и достижению справедливости для жертв и их близких.
Официальная Канберра повторно призывает все страны, включая Россию, обеспечить, чтобы подозреваемые в трагедии МН17 предстали перед судом в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.
Ранее "Страна" разбиралась, кого же Украина выдала России.