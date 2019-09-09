Правительство Австралии выступило с официальным заявлением, в котором осудило выдачу России Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к атаке на Boeing рейса МН17 на Донбассе.

Об этом идет речь в заявлении министра иностранных дел Австралии Марис Пейн, размещенном на официальном сайте.

Фото: foreignminister.gov.au

"Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах, человек, представляющий интерес в связи с атакой на MH17", - заявила глава австралийской дипломатии.

Так же в ее заявлении идет речь, что правительство Австралии попросило правительство Украины обеспечить возможность допроса Цемаха следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии.

Австралия признает, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации в вопросе включения Цемаха в обмен пленными. Пейн полагает, что обеспечить правосудие в отношении Цемаха будет сложнее, если он находится в России.

Она убеждена, что это особенно разочарует семьи жертв катастрофы МН17.

Правительство Австралии приветствует подтверждение от прокурора Нидерландов о том, что освобождение Цемаха не повлияет на начало процесса в отношении четырех отдельных подозреваемых в голландском суде в марте 2020 года.

Австралия по-прежнему привержена обеспечению ответственности за крушение MH17 и достижению справедливости для жертв и их близких.

Официальная Канберра повторно призывает все страны, включая Россию, обеспечить, чтобы подозреваемые в трагедии МН17 предстали перед судом в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.

Ранее "Страна" разбиралась, кого же Украина выдала России.