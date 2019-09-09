Вчера, 8 сентября, в Святошинском районе Киева вспыхнула квартира в многоэтажке, и в результате пожара погибла ее хозяйка.

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже. Соседи увидели клубы дыма и попытались самостоятельно выбить дверь, однако из-за сильного задымления не смогли.

Фото: espreso.tv

Когда на место приехали сотрудники ГСЧС в доме обнаружили бездыханное тело 56-летней хозяйки квартиры. Но бойцам ГСЧС удалос спасти кота.

На месте работали 6 единиц пожарно-спасательной техники и 4 кареты скорой. Пожар быстро был локализован. Причины возгорания предстоит установить следствию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве горел приют для кошек: 30 удалось спасти, 5 погибли.

Также мы рассказывали, что в Киеве горел трехэтажный дом. Фото