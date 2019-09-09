В Киеве при пожаре в многоэтажке погибла хозяйка квартиры на 9 этаже. Фото
Вчера, 8 сентября, в Святошинском районе Киева вспыхнула квартира в многоэтажке, и в результате пожара погибла ее хозяйка.
Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".
Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже. Соседи увидели клубы дыма и попытались самостоятельно выбить дверь, однако из-за сильного задымления не смогли.
Фото: espreso.tv
Когда на место приехали сотрудники ГСЧС в доме обнаружили бездыханное тело 56-летней хозяйки квартиры. Но бойцам ГСЧС удалос спасти кота.
На месте работали 6 единиц пожарно-спасательной техники и 4 кареты скорой. Пожар быстро был локализован. Причины возгорания предстоит установить следствию.
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