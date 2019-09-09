В Крыму количество погибших из-за сильного шторма выросло до 6 человек. Об этом сообщает "управление МЧС" полуострова, как передает портал Крым.Реалии.

Все смертельные случаи произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.

Так в поселке Отрадный один человек погиб, его достали из воды. Еще двое погибли, их не могут пока извлечь из-за сильного шторма. В районе замка "Ласточкино гнездо" погибли два человека, пока их не могут достать. В районе Массандры мужчина катался на доске, погиб, из воды еще не извлечен.

Спасатели вчера распространили штормовое предупреждение в Крыму на 8-9 сентября из-за сильного ветра с порывами до 22 метров в секунду.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины заявили, что из-за "выборов" в Крыму нужно усилить давление на Россию.