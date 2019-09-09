Сегодня ночью, 9 сентября, тайфун "Факсай" обрушился на Японию. Около 930 тысяч домов остались временно без электричества сообщила энергетическая компания TEPCO. Пострадали по меньшей мере 20 человек в соседней с Токио префектуре Тиба, где сильные дожди вызвали также оползень.

В японской столице сегодня отменены занятия в школах, хотя ветер уже стих и восстанавливается движение транспорта. К рассвету 15-й по счету в этом году тайфун "Факсай" двигался со скоростью 25 километров в час в районе города Нарита, где расположен главный международный аэропорт Токио, как передает "РИА Новости".



Из-за тайфуна, подошедшего к Токио с южной стороны Тихого океана, было отменено около сотни авиарейсов.



Как сообщило главное метеорологическое агентство Японии, давление в центре тайфуна, составило 960 гектопаскалей (720 миллиметров ртутного столба). Скорость ветра в порывах достигала 216 километров в час. Тайфун "Факсай" движется в сторону Тихого океана на северо-восток от Японии.

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