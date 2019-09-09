В психиатрическо-наркологической больнице Глевахи Киевской области был избит душевнобольной пациент. Об этом сообщает "ТСН".

По словам племянницы мужчины Людмилы Кирилец, в результате избиения у него были разорваны селезенка и мочевой пузырь. Кроме того, из кишечника пострадавшего врачи удалили много мусора: куриные кости, камни и полиэтиленовые пакеты.

Кирилец призналась, что на лечение родственника потратила 40 тысяч гривен, а в стационаре больницы тот лежит уже месяц.

Сам пострадавший уверяет, что его избил другой пациент.

Сотрудники больницы отказались комментировать ситуацию.

Видео: YouTube/ ТСН

Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович заявил, что в связи с избиением открыто уголовное производство по ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей).

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