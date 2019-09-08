Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил, что Министерство обороны станет акционером государственного концерна "Укроборонпром". Чиновник сделал это во время интервью "Радио Свобода".

Данилюк напомнил, что сейчас акционером концерна является Кабмин.

"На данный момент акционером является Кабинет министров. Моя позиция, что Кабмин не может быть акционером. Какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны - это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также и обеспечивает соответствующую связь с президентом", - сказал Данилюк.

Видео: YouTube/ Радіо Свобода

По мнению главы СНБО, концерн следует реорганизовать в холдинг с наблюдательным советом. Также он отметил, что сейчас новый генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус формирует новую команду, которая понимает, как организовать реформирование концерна.

Напомним, 5 сентября стало известно, кто проведет аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Абромавичуса, его назначили директором "Укроборонпрома" 30 августа без конкурса из-за угрозы нацбезопасности.